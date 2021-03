Vabariigi aastapäev tuleb plusskraadide ja kohatise vihmaga

Vabariigi aastapäeva öö hakul sajab Eesti idapoolses osas lahkuva madalrõhulohu järel veel lund, lörtsi, seejärel vihma. Jäiteoht püsib! Tuul pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, öö hakul Kirde-Eestis veel -5 kraadi ümber. Päeval jõuab Norra rannikule juba uus aktiivne madalrõhkkond, laieneb üle Skandinaavia ning selle serva mööda lisandub sooja. Kohati sajab veidi vihma. Edelatuul tugevneb päeva peale puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on +1 kuni +3, saartel kuni +5 kraadi.

Neljapäeval ja reedel liiguvad madalrõhkkonnad Eestist põhja poolt mööda ning meil on valdavaks läänevool, milles kandub üle Eesti soe õhumass. Mõnes kohas sajab ka vihma. Puhub tugev edela- ja läänetuul puhanguid on sisemaal 13, rannikul 15, vahetevahel kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel üle 0 kraadi, päeval tõuseb +5 kraadi ümbrusse, reede õhtul langeb 0 kraadi lähedale.