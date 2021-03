Kevadist ilma jagub kolmapäevani: nädala teine pool toob miinuskraadid ja lumesaju

Öö vastu homset on eemalduva kõrgrõhuharja mõjul sajuta ja võrdlemisi selge taevaga ning mõõduka läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -1 kuni +2, Kesk- ja Ida-Eestis -1 kuni -4 kraadi. Päeval liigub üle Skandinaavia põhjatipu uus aktiivne madalrõhkkond, laieneb servaga Läänemere äärde ning tõstab edela- ja läänetuule puhanguti kuni 15 m/s ning selle lõunaservas tõuseb õhutemperatuur +2 kuni +8 kraadini. Pilvi lisandub põhiliselt Eesti põhja- ja idaserva, aga sadu Eestini ei ulatu.

Teisipäeva öösel riivab Venemaa põhjaaladele liikuva madalrõhkkonna serv Eestit, lükkab üle pilvi, millest mõnel pool vihma ja lörtsi sajab. Päev tuleb tõusva õhurõhu foonil sajuta ja uuesti selgema taevaga, aga tugeva loodetuulega. Öö on sisemaal 0 kraadi lähedane, rannikul plusskraadidega, päev tuleb +2 kuni +8 kraadini

Kolmapäeva öösel üle liikuv kõrgrõhuhari hoiab ilma võrdlemisi selge taevaga, sajuta ja läänekaare tuul tõmbub üürikeseks tagasi. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul 0 kraadi ümber, sisemaal -1 kuni -5 kraadi. Päeval püsib ka veel sajuta. Alles õhtul läheneb põhja poolt madalrõhkkonna serv ühes pilvedega ning põhjarannikul võib ka veidi vihma või lörtsi sadada. Edelatuul tõuseb puhanguti 14, õhtul Virumaa rannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur tõuseb +2 kuni +7 kraadini.

Neljapäeva öösel liigub üle madalrõhulohk ühes sajupilvedega, millest tuleb vihma ja lörtsi, pärast keskööd ka lund. Hommikul põhja poolt alates tihedam pilvemass hõreneb ja suurem sadu lakkab. Edela- ja läänetuul on algul veel tugev. Õhutemperatuur on öö hakul -1 kuni +3 kraadi. Pärast keskööd pöördub tuul loodesse, algab külmema õhu sissetung ja hommikuks langeb õhutemperatuur 0 kuni -5 kraadini. Päeval madalrõhulohk eemaldub, selgem taevas vaheldub pilvedega, millest kohati hoog lund tuleb. Puhub tugev loodetuul. Õhutemperatuur on -3 kuni +1, õhtul langeb kõikjal alla 0 kraadi.