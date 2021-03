Nädalavahetusel hakkab taas tuiskama! Sünoptik Kairo Kiitsak: talvel on veel nii mõndagi meile varuks

Ilmateenistuse sünoptik Kairo Kiitsak räägib Delfile, et ööl vastu homset liigub üle Eesti põhjast lõuna suunas külm front – selle ees sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, mandri sügavustes paiguti lund.

Kas talvesõprade rõõmuks maa peagi taas valge? Kiitsak märgib, et igal pool lumega veel hüvasti polegi jäetud. "Kerge lumevaip on olemas näiteks Virumaal, Otepää kõrgustikul ja Haanja kõrgustikul. Lume ja jää sulamine pidurdub nüüd mõneks ajaks miinuskraadide abil ning lund tuleb ka juurde."

Kiitsak sõnab, et nädalavahetus toob ka tugeva tuule ja lisaks hakkab tuiskama. Sademed langevad taevast alla enamasti lume ja lörtsina: õhumass muutub ajutiselt pehmemaks, kuid seejärel peaks külmem õhumass uuesti naasma.

"Nagu olen korduvalt öelnud, siis kevade peale on veel vara mõelda," tõdeb Kiitsak. "Märts on ilma poolest väga tujukas, aga midagi enneolematut selles ei ole. Talvel on meile veel nii mõndagi varuks."