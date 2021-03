HOIATUS | Laupäeva hommikul saabub Eestisse lumetorm ja teed muutuvad libedaks

Nädalavahetuse sõidutingimused on keerulised aeg-ajalt sadava lume ja lörtsi, suure libeduseohu, ajuti halva nähtavuse ja tugeva külgtuule tõttu. Kahe ööpäevaga lisandub lund üle 5 cm, Virumaal, Peipsi ääres ja Kagu-Eestis üle 10 cm.

Ööl vastu pühapäeva sajab aeg-ajalt tihedat lund ja lörtsi, tuiskab. Lääne-Eestis tuleb lühiajaliselt sekka ka vihma, on jäiteoht. Puhub väga tugev edela- ja läänetuul. Saartest alates pöördub tuul loodesse, sisemaal on puhanguid üle 15, saartel ja rannikul 20 m/s. Õhutemperatuur on öö hakul 0 kuni +3, pärast keskööd langeb kiiresti -1 kuni -6°C-ni. Märjad teepinnad jäätuvad.