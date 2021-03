Nädalavahetus tuleb talvine, järgnevatel nädalatel muutub ilm jahedamaks

Homme liigub madalrõhkkond üle Karjala Loode-Venemaa suunas ja selle servas sajab öösel aeg-ajalt lund ja lörtsi, tuiskab. Lääne-Eestis tuleb lühiajaliselt sekka ka vihma, on jäiteoht. Puhub jõuline edela- ja läänetuul, pärast keskööd pöördub kõikjal loodesse, puhanguid on sisemaal üle 15, saartel ja rannikul üle 20 meetri sekundis. Õhutemperatuur on öö hakul -1 kuni +3, hommikuks langeb -1 kuni -6 kraadini. Päeval pilved hõrenevad ja sajuhooge on harvem. Loodetuule puhanguid on sisemaalgi kohati üle 20, saartel ja looderannikul kuni 25 meetri sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni -4, saarte rannikul vastu Läänemerd kuni +1 kraadi.