Visa talv asub minekule: lumi muundub vihmaks, külmakraadid soojakraadideks

Pühapäev

Tänase päeva jooksul kaugeneb madalrõhulohk ühes sajupilvedega ning taevas hakkab loodesuunast selginema. Tugevnev tuul pöördub kõikjal üle Eesti loodesse ja puhub 6-12 (puhanguti kuni 15) meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul on olukord huvitavam - sealne rahvas võib oodata lausa tuulehooge, mis puhuvad kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 0 kuni +4 soojakraadi vahele. Õhtul hakul kukuvad kraadid miinuspoolele, mistõttu märjad teepinnad jäätuvad ja muutuvad libedaks. Olgem ettevaatlikud!

Esmaspäev

Öötundideks prognoositakse madalrõhulohu ja sajupilvede eemaldumist. Tõusev õhurõhk aitab taevalaotusel selgineda. Endiselt on oodata tugevat loodetuult. Õhutemperatuur on pimedal ajal käredam, jäädes -1 kuni -7 külmakraadi vahemikku. Päeval läheneb Soome kandist aga juba uus madalrõhulohk, mistõttu lisandub loodevoolus niiskust, mõnes kohas sajab ka lund. Läänekaarest tulev tuul on mõõdukalt tugev. Õhutemperatuur on päeval -1 kuni +3 kraadi.

Teisipäev

Nädala teisel päeval võtab kõrgrõhkkond rohkem võimust, seega on ka sademete kogemise võimalus väiksem. Öö hakul on siiski oodata veel lumehooge. Tuul peaks nõrgenema ja puhuma valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul 0 kuni -3, sisemaal -4 kuni -9, päeval sisemaal +2 kuni +8, tuulepealsel rannikul veidi üle 0 kraadi.

Kolmapäev

Kolmapäeval liigub üle Skandinaavia põhjatipu aktiivne madalrõhkkond ning selle lõunaserv laieneb üle Läänemere, mistõttu edelavool toob meieni sooja õhumassi. Kuigi pühapäevaste andmete kohaselt sajupilved siiakanti ei ulatu, võivad järgnevate päevade prognoosarvutused siiski niiskuse liikumist korrigeerida. Edelatuul hakkab tugevnema. Õhutemperatuur on öösel saartel -1 kuni +2, mandril 0 kuni -5, päeval +4 kuni +9 kraadi.

Neljapäev