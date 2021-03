Muutlik kevadilm: päikselised päevad asenduvad vihmaga, nädala lõpus on oodata lörtsi

Enne keskööd on taevas selge ja sajuta. Öö saabudes tiheneb aga pilvkare ning saartel hakkab sadama vihma. Hommikuks laieneb sadu üle Lääne-Eesti. Puhub tuul 3–9, põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Saarel ja läänerannikul 7–15, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni +1 kraadi.

Päevasel ajal vihm Lääne-Eestile armu ei anna, vaid jätkab sadamist. Pärastlõunal liiguvad vihmapilved ka itta. Tuulepuhangud on ööle üldiselt sarnased, vaid pärastlõunal tugeneb tuul ning võib olla rannikul kohati 18 m/s. Õhuteperatuur on keskmiselt 4 kuni 9 kraadi, Kagu-Eestis koguni +11 kraadi.

Nii öö kui ka päev tulevad taas vihmased. Oodata on ka tuulist ilma. Õhutemperatuur jääb öösel vahemikku 2 kuni 7. Päeval 8 kuni 11 kraadi. Meretuule tõttu võib see kohati jääda siiski ka alla 5 kraadi.

Kolmapäeva öösel on ilm muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Tuul puhub 2–8, Lääne-Eestis puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur jääb sarnaselt teisipäeva ööle 2 kuni 8 soojakraadi juurde.

Neljapäeva öö on enamasti pilves. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma. Tuul puhub vahemikus 2–8 m/s, kuid hommikul võib tuul tugevneda. Õhutemperatuur jääb vahemikku 0 kuni kaks kraadi.

Öösel suurt sadu oodata ei ole ning selge taevas võib meieni tuua väiksed miinuskraadid. Päeval sajab põhiliselt lörtsi ja vihma. Tuul on mõõdukas ning õhutemperatuur jääb vahemikku 3 kuni 6 kraadi.

Öösel võib üksikutes kohtades sadada jätkuvalt lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur jääb vahemikku 1 kuni -5 kraadi. Päevaks on oodata 3 kuni 7 kraadi.

Pühapäeval on oodata tugevat tuult. Öösel sajab küll hõredamalt, kuid päev tõotab tulla tiheda lörtsisajuga. Õhutemperatuur on öö hakul 2 kuni -5 kraadi, päeval asendub miinus plussiga ehk oodata on 2 kuni 5 soojakraadi.