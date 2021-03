Saabuvate pühade ilm kevade saabumise märke ei ilmuta

Päeval muutub ilm niiskemaks ning oodata on lörtsisadu. Märgust lisab ka lörtsi sekka sadav vihm. Temperatuurid muutuvad rohkem kevade nägu, ulatudes 2st kraadist kuni 7ni. Tuul on mõõdukas ja puhub peamiselt loodest ja läänest.

Laupäeval on kohati selge taevas vaheldumisi pilvelaamadega. Öösel sajab mõnes paigus lörtsi. Sisemaa elanikke kimbutab lumesadu. Õhutemperatuur on 0 kuni 5, rannikul kuni 2 kraadi. Päeval jätkub lörtsisadu, mida rikastab ka vihm. Sadu on eelkõige oodata Lõuna-Eestis. Tuul puhub mõõdukalt loodest ja läänest. Päeval küündib õhutemperatuur 2st kuni 7 kraadini.