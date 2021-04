Ilm läheb uue nädala keskel tuulisemaks, sajusemaks ja jahedamaks

Esmapäeval ulatub Põhja-Venemaale koonduva kõrgrõhkkonna serv üle Põhja-Euroopa ja ka Läänemere ümbruse. Öö on selge, päeval vaheldub päike pilverünkadega, aga ilm püsib ikka sajuta. Tuul puhub kirdest ja on mõõduka tugevusega. Öine miinimum langeb sisemaal 0 kraadi ümbrusse, rannikulähedastel aladel jääb +5 kraadi lähedale, päeval tõuseb 12..16 kraadini, meremõjuga rannikul jääb alla 10 kraadi.

Teisipäeval kõrgrõhkkonna mõju väheneb. Öö on veel selge, päeval areneb pilvi, millest kohati võib ka vihma sadada, tõenäosus on pisut suurem lõunapoolsetes maakondades. Puhub mõõdukas ida- ja kirdetuul. Õhutemperatuur langeb öösel 0 kraadi lähedale ja kohati ka kraad miinuspoolele, päevaks kandub idakaarest jahedust ja pilvi on samuti enam ning õhutemperatuurifoon 8..13 kraadi, põhjarannikul jääb piiriks 5 kraadi.

Kolmapäeval tõmbub kõrgrõhkkond tagasi, sest madalrõhkkonnad laiendavad oma haaret, laienevad Läänemere äärsetele aladele nii lääne kui ida poolt. Viimastel andmetel on pisut suurema mõjuga idapoolne madalrõhkkond ja sel juhul suureneb saju võimalus eelkõige Ida-Eestis (saju tõenäosus 25-50%), lääne pool on sadusid vähem. Tuul on mõõdukas ning puhub valdavalt kirdest ja põhjast. Õhutemperatuur on öösel 0..+5, päeval 4..9, Lääne-Eestis võib pisut üle 10 kraadi tõusta.

Neljapäeval (22.04) üks madalrõhkkond kaugeneb, uus juba läheneb. Sajuhoogude tõenäosus on 50-75%. Tuul pöördub lõunakaarde ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel napilt plusspoolel, päeval 7..12 kraadi.

Reedel jõuab Läänemere õhuruumi ulatuslikum madalrõhkkond, mis toob tõenäoliselt laialdasema saju. Tuul puhub osa ajast idakaarest, seejärel lõunakaarest. Õhutemperatuur on öösel 0 kraadi ümbruses, päeval 5 kraadist sajupilvede all kuni 10..12 kraadini kuivematel tundidel.

Nädalavahetusel vahelduvad sajuhoogudega madalrõhulohud kuivema ilma ja selgema taevaga kõrgrõhuharjadega. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest, lühiajaliselt pöördub läänekaarde. Ilm on pigem jahe, õhutemperatuur langeb öösiti sisemaal veidi alla 0 kraadi, päeval jääb alla 10 kraadi.