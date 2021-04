Lörts! Visalt taanduv talv pakub veel ühe järeltõuke

Teisipäev

Teisipäeval väheneb kõrgrõhkkonna mõju. Öö on veel selge, päeval areneb pilverünki. Saju tõenäosus on väike õhtuni, siis on üksikute vihmasabinate võimalus ning seda eelkõige lõunapoolsetes maakondades. Puhub mõõdukas idakaare tuul.

Õhutemperatuur langeb öösel nulli lähedale ja kohati ka kraad miinuspoolele. Päevaks kandub idakaarest jahedust, pilvi on samuti enam ja õhutemperatuur on 10 ja 14 kraadi vahel, meretuulega rannikul tõuseb kraadiklaasi näit vaid veidi üle 5 kraadi.

Kolmapäev

Kolmapäeval (21.04) tõmbub kõrgrõhkkond tagasi, sest madalrõhkkonnad laiendavad oma haaret, laienedes Läänemere äärsetele aladele nii lääne kui ida poolt. Niiskust kandub juurde enam idapoolse madalrõhkkonna piirest ning seetõttu suureneb saju võimalus eelkõige Eesti lõuna- ja idaosas, päeva peale ka mandri lääneosas (saju tõenäosus on 25 kuni 50 protsenti). Sajuhulk on võrdlemisi väike ja saartel võib vaid üksik sabin tulla. Tuul puhub idakaarest, Ida-Eestis pöördub põhjakaarde.

Õhutemperatuur on öösel nulli ja 5 soojakraadi vahel, päeval 8 ja 12 vahel. Tuulele avatud rannikul tõuseb temperatuur veidi üle 5 plusskraadi.

Neljapäev

Neljapäeval (22.04) üks madalrõhkkond kaugeneb, uus juba läheneb. Sajuhooge on üksikuis paigus, õhtu poole laialdasemalt – saju tõenäosus on 50 kuni 75 protsenti. Lõunakaare tuul on võrdlemisi nõrk.

Õhutemperatuur on öösel napilt plusspoolel, päeval 9 ja 15 vahel, tuulele avatud rannikul veidi üle 5 kraadi.

Reede

Reedel (23.04) koondub madalrõhuala Läänemere õhuruumi ja toob meilegi laialdasema ja tihedama saju. Tuul on mõõdukas, puhub öösel lõunakaarest, päeval idakaarest.

Õhutemperatuur on öösel 0 ja 5 kraadi vahel. Päeval on sajupilvede all 5 kraadi, sisemaal 9 ja 12 kraadi vahel.

Laupäev