Millal ometi soojaks läheb? Kairo Kiitsak: erilist sooja maikuus oodata ei ole, püsib õhkõrn lootus ajutiseks soojalaineks

Alles hiljaaegu elasime üle kevadised lume- ja lörtsisajud ning nulli poole kiskuvad õhutemperatuurid. Nüüd, kus päike on hakanud end taas näitama, ei ole aga sellest hoolimata õhutemperatuurid kuigi kõrgele küündinud. Keskkonnaagentuuri sünoptik Kairo Kiitsak ütles, et külm talv on jäänud vinduma.