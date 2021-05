Sünoptik: 10. mai paiku võib oodata suvesooja õhumassi!

"Aga kui see realiseerub, siis 10. mai paiku algab suviselt sooja õhumassi pealetung. Saame näha. Lootusekiir on õhus olemas. Kui kaua see kestaks? Seda on täna veel raske öelda, sest prognoos on nii muutlik. Praegused trendid pakuvad, et alates mõnest päevast kuni umbes nädalani. Lääne pool ootab oma võimalust madalrõhkkond, mille lohk võib laieneda pärast soojalainet Läänemere äärde ja muuta õhu märksa jahedamaks ja niiskemaks. Või areneb üldse midagi uut. Aga esmalt passime peale, kas see soe üldse põhja poole pääseb."