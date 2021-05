Uus nädal tõotab sisemaal suviseid soojakraade, rannikul püsib ilm siiski jahedam

Samal ajal, kui madalrõhkkond laieneb Skandinaaviast Läänemereni, tugevneb aga Venemaa kohal kõrgrõhkkond. Kahe rõhuala piirimail pöördub Läänemere ääres õhuvool lõunasse, mistõttu pääseb ka meie aladele soojem õhumass. Öösel sajab siin-seal vihma, üksikuid vihmahooge võib kohata ka ennelõunal. Alates keskpäevast muutub aga taevas juba selgemaks ning sadu enam karta pole. Lõuna- ja kagutuul on tugev, ulatub puhanguti 13, saartel kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, päeval tõuseb 16 kuni 21 soojakraadini. Meretuulele avatud rannikul tõuseb temperatuur siiski kuni 10 kraadini.

Madalrõhkkond ei pääse Skandinaaviast edasi, sest Venemaa kohal püsiv kõrgrõhkkond ei tagane ning ulatub servaga üle Läänemere idaranniku. Ilm on sajuta ja laialdaselt ka selge taevaga. Kahe rõhuala vastasseisu tõttu aga puhub ikka tugev lõuna- ja kagutuul. Lõunakaarest jätkub sooja juurdevool. Õhutemperatuur on öösel 10 kraadi ümbruses, päeval tõuseb 18 kuni 23 kraadini. Meretuulega rannikul on endiselt märksa jahedam.