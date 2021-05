Täna purunes Eestis mitu üle 50 aasta vanust soojarekordit

Tänane öö on laialdaselt selge ja õhutemperatuur langeb paar-kolm kraadi alla 10 kraadi piiri. Homne päev tuleb enamasti päikeseline. Puhub mõõdukas kagutuul. Õhutemperatuur tõuseb taas 25 kraadi ümbrusse, üksnes meretuulega rannikul on tunduvalt jahedam.

Neljapäeva öö on kõrgrõhkkonna servas selge ja kuiv ning minimaalne õhutemperatuur tõenäoliselt jääb 10 kraadi lähedale. Päeval lisandub lõuna poolt madalrõhkkonna servast niiskust ja üle Eesti liigub hoogsajupilvi, on võimalik ka äike. Idakaare tuul tugevneb. Õhumass asendub pisut jahedamaga ning termomeetrinäidud on 17..18 kraadist Lõuna-Eestis 20..22 kraadini Põhja-Eestis, meretuulega rannikud on jahedamad.