Foto: Karli Saul

Välikohvikud on rahvast paksult täis ning tänagi puruneb päevane soojarekord mitmes paigas Eestis. Antud reaalsuses tuleb homme kannapööre. Kuidas edasi, on paras küsimärk, selgub intervjuust ilmateadlase Jüri Kamenikuga. Võib juhtuda, et loovutame potentsiaalse kuumalaine Venemaale.