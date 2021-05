Uus nädal kostitab meid rohke vihmaga

Pühapäeval madalrõhkkonna mõju väheneb ja õige pisut tõusva õhurõhu foonil on ilm suurema sajuta, üksik üürike vihmahoog pärastlõunasel ajal siiski välistatud pole. Tuul on nõrk ja valdavalt läänekaarest. Selgineva taeva all langeb öine õhutemperatuur 4 kuni 9 kraadini, Lõuna-Eestis ja Peipsi ümbruses võib jääda 10 kraadi ümbrusse, päeval tõuseb 20 kraadi lähedale, rannikualadel tuleb merevee jahedusest tingitult märksa madalama temperatuuriga arvestada.

Esmaspäeva öösel jääb ülekaalu kõrgrõhkkonna mõju, taevas on vaid õhuke kõrge pilvekiht ja ilm sajuta. Päeval laieneb Läänemere lõunarannikult madalrõhkkonna serv ühes vihmapilvedega üle Eesti, suureneb äikeseoht. Tuul pöördub idakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, päeval 17 kuni 22 kraadi, tihedamate sajupilvede all langeb 15 kraadi ümbrusse.

Teisipäeva öö hakul sajab madalrõhkkonna mõjuväljas veel sagedasti vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Päeval on kõrgrõhuväli mõjusam, pilvekiht õhem ja ilm suurema sajuta. Tuul pöördub läänekaarde ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, idapoolsetes maakondades võib paar-kolm kraadi kõrgem olla, päeval on 15 kuni 20, veealade jahedus kandub tuulega rannikule.

Kolmapäeval liigub lõunakaarest madalrõhkkond Balti riikide piirkonda. Prognoosarvutused on väga hüplikud ja ikka veel ei ole selle liikumistrajektoor piisavalt usaldusväärne. Kui eelnevad arvutused suunasid keerise rohke sajuga otse üle Eesti, siis viimase prognoosskeemi kohaselt kulgeb liikumistee üle Venemaa lääneosa ning selle sajust saab osa vaid Ida-Eesti. Öine miinimum langeb siis 5 kraadi lähedale ja päevasooja maksimumiks jääb 15 kraadi. Edaspidistes prognoosides täpsustame olukorda.