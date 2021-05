Sünoptik Kairo Kiitsak: erilist soojust enne juunit oodata pole. Hoidke vihmavari ja kummikud läheduses

"Maikuu lõpp hiilib vaikselt lähemale. Enam kui 20-kraadise soojusega on nüüd mõneks ajaks kõik. Suviselt soe õhumass hakkab Eesti idapiirilt Venemaa sügavustesse taanduma ning selle lahkumist saadavad pidulikult äikesevihmad," selgitab ta. "Kes soovib veel sellest osa saada, peaks autole kiiresti hääled sisse panama ja võtma kursi Ida-Virumaa poole, sest seal on täna sooja kuni 20 kraadi ja paiguti üle sellegi, kuid päeva teises pooles suureneb äikesevihma võimalus – äikesed saabuvad kaguvoolus Venemaalt."

Ta viitab, et kehtib ütlus: iga hea asi saab kord otsa! Sedapuhku on nii ka soojaga.

"20. maist alates kujundavad meie ilma enamasti madalrõhkkonnad, mis toovad niiskust juurde ning hoiavad sajutõenäosust pidevalt kõrgena. Üksikutel päevadel võib lisaks hoovihmadele esineda kohati ka äikest. Temperatuuri poolest tuleb kuu lõpp pigem jahedavõitu," jätkab Kiitsak. "Üldine temperatuurifoon saab olema viimase pooleteise nädala taguse ajaga oluliselt tagasihoidlikum. Päevased temperatuurimaksimumid jäävad enamasti 10 kuni 17 kraadi piiresse, vaid mõnel üksikul päeval pole välistatud veidi kõrgemad temperatuurinäidud."

Kiitsaku sõnutsi praeguste prognooside kohaselt erilist soojust enne juunit oodata pole. "Kuu alguses märkisin ka, et maikuu tõenäoliselt soojaga eriti ei kilka ja lootust on vaid ajutisele suuremale soojalainele. Pikemad mudelarvutused näitavad, et juuni algus võib tulla temperatuuri osas normilähedane või normist veidi jahedam," lausub ta ja soovitab vihmavarju ja kummikuid käe-jala juures hoida, sest loodus naudib nüüd mõnda aega jahutavat dušši.

Facebookis jagab ta ka kaarti, kus näha temperatuurianomaalia prognoos (sinine värvus viitab sellele, et antud perioodil on ilm jahedam). Anomaaliad näitavad erinevust prognoosi ja 20 aasta mudelkliima keskmise vahe.



Ilmateenistuse prognoosis seisab, et täna on peamiselt pilves ilm. Aeg-ajalt sajab vihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 12 kuni 18, rannikul kohati 9 kraadi. Ilmakaardilt nähtub, et kella 12 seisuga sajab vihma üle Eesti.