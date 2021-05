Järgmise nädala ilm meenutab oma olemuselt jahedaid ja niiskeid suvepäevi

Täna käis Tallinnast üle äike, mis tõi endaga kaasa rahe. Mida on aga uuest nädalast oodata?

Pühapäev

Skandinaavia lõunaosa kohale jõuab madalrõhkkond, mis laieneb üle Läänemere idaranniku. Seetõttu on öösel oodata sadusid põhiliselt Eesti idaservas. Tuul on nõrk ja selle suund on muutlik. Õhutemperatuur on kuni 9, Ida-Eestis kuni 11 soojakraadi, lääne pool võib maapinna lähedal aga lausa 0 kraadini langeda. Päevasel ajal soosib madalrõhuala mõjusfäär rünksajupilvede arengut ning siin-seal kogetakse vihmahooge. Tuul pöördub läänekaarde, muutudes pisut tuntavamaks. Õhutemperatuur jääb 12 kuni 17 kraadi vahemikku.

Esmaspäev

Tulekul on kõrgrõhkkond, mistõttu saab öö hakul kogeda selgemat taevast ja jahedust. Kesköö möödudes on oodata pilvede lisandumist, mistõttu tuleb olla valvel mõningate vihmahoogude suhtes. Ka päeval vaheldub selge taevas pilverünkadega, mis toovad siia-sinna sajuhood. On oodata võrdlemisi tugevat edelatuult. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, päeval tõuseb 11 kuni 15 kraadini, läänekaare tuulele avatud rannikul jääb piiriks 9 kraadi.

Teisipäev

Öösel on taevas selgem, ilm sajuta ja mõõduka lõunakaarest puhuva tuulega. Õhutemperatuur on 3 kuni 9, maapinna lähedal võib 0 kraadini langeda. Päeval laieneb Taani kohalt madalrõhkkond Läänemere äärde ja meil areneb pilverünki, aga neist tuleb vaid üürikesi kergeid sajuhooge ning ka mitte kõikjale. Õhtul lähenevad saartele merelt tihedamad sajupilved. Tuul pöördub kagusse ja itta ning pärastlõunal tugevneb. Õhutemperatuur tõuseb 16 kuni 21 kraadini, tuulele avatud rannikul aga pelgalt 10 kraadi.

Kolmapäev

Öö jooksul liigub Eesti kohale madalrõhkkonnalohk ühes tihedate vihmapilvedega. Puhub tugev kagu- ja idatuul ning õhutemperatuur jääb 10 kraadi ümber. Päeva jooksul madalrõhulohk eemaldub, saarte kandis saab tihedam sadu läbi ja pilved hõrenevad. Tuul pöördub läänekaare suunas. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi, ent tuulele avatud rannikud on ikka jahedad.

Neljapäev