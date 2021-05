Ilmaprognoos: nädala keskel domineerivad taas vihmahood. Suvisemaks ilmaks on lootust nädala lõpus

Ilmateenistuse nädalaprognoosis seisab, et homme on Eesti kohal kõrgrõhuvöönd, päeval läheneb merelt madalrõhuala serv. Öö tuleb selgema taevaga ja sajuta, kuid paiguti tekib udu. Lõunakaare tuul on nõrk ja õhutemperatuur langeb 3 kuni 9, maapinna lähedal 0 kraadi juurde. Päeval areneb pilverünki, aga neist tuleb vaid mõnel pool lühiajalisi kergeid sajuhooge. Õhtul lähenevad saartele merelt tihedamad sajupilved. Tuul pöördub kagusse ja itta ning tugevneb pärastlõunal saartel puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 15 kuni 19 kraadini, tuulele avatud rannikul on jahedam.

Kolmapäeval jääme Taani kohal pöörleva madalrõhuala serva, mille lohk liigub Poola kohalt Läänemerele, kus selles tekib uus osatsüklon. Saartelt algav vihmasadu jõuab kesköö paiku mandrile ja vihm liigub edasi kirde suunas. Päev tuleb sajune ning paiguti on sadu tugev, on äikeseoht.

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutab sotsiaalmeedias, et kolmapäeval-neljapäeval võib 12-24 tunni jooksul võib maha sadada lausa 20-40 millimeetrit vihma. "Suurimad kogused on arvutatud eeskätt Lääne-Eesti kohale. Kui tekkinud õhupööris jääb Läänemere kohale tiirutama, siis ei ole välistatud isegi suuremad sajukogused."

Ta märgib ka, et on siiski lootust, et 29.-31. mai paiku võib tugevneda Põhja-Euroopa kohal kõrgrõhuala, mis muudab ilma kuivemaks ja päikesepaistelisemaks.

Nädalaprognoosis seisab, et reedel laieneb Skandinaaviast meile kõrgrõhuala idaserv. Vihmahooge on kohati ning tõenäosus on suurem öö hakul ja taas pärastlõunal. Tuul puhub läänekaarest ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel 4 kuni 9, päeval 13 kuni 17 kraadi.