Ilmateenistus andis esimese taseme tormihoiatuse: oodata raju tuult ning sajuhooge

Ilmateenistus vahendab, et Taani kohal pöörleva madalrõhkkonna lohk ulatub Baltimaade kohale ja selle lohus on tekkimas juba uus osatsüklon. Liivi lahe piirkonnas tuul lühiajaliselt nõrgeneb - pöörise kese läheb sealt üle ning seejärel keskpäeva paiku pöördub tuul läände ning edelasse ja tugevneb puhanguti üle 20 m/s.

Tuule tugevnemist on tunda ka mujal Eestis. Ilm tuleb täna pilvine. Sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev, õhtupoolikul on Kagu-Eestis äikeseoht.