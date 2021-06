Soe ilm tuli, et vähemasti mõneks ajaks jääda! Uus nädal tervitab 25 soojakraadiga

Ilmateenistuse nädalaprognoosis seisab, et öö vastu esmaspäeva on läänepoolse kõrgrõhuvööndi toel laialdaselt selge taevaga ja kuiv ning rahulik. Õhutemperatuur on 9 kuni 14 kraadi. Päeval Venemaa madalrõhkkonna mõju pisut suureneb ja atmosfäär muutub ebapüsivamaks ja soosib rünkpilvede jõulisemat arengut. Pärastlõunal tuleb mandril mitmel pool hoovihma, võib ka äikest olla. Tuul puhub põhjakaarest ja püsib võrdlemisi nõrgana. Õhutemperatuur on 20 kuni 25 kraadi, jahedam on meremõjuga rannikul ja ka sajuhoogude all.

Teisipäeval õhurõhuväljas suurt muutust ei toimu. Öö on selgem ja sajuta. Päeval tekib atmosfääri ebapüsivuse tõttu pilverünki, millest mõnes kohas hoogvihma tuleb, on ka äikese võimalus. Tuul on nõrk ja valdavalt põhjakaarest. Õhutemperatuuri öine madalaim piir jääb 10 kraadi lähedale, päevasoe kerkib 20 kuni 25 kraadini, meremõjuga rannikualadel on jahedam.

Kolmapäeval püsib nõrga kõrgrõhuvööndi all suviselt soe ja nõrga tuulega ilm. Ööks taevas selgineb ja ilm on sajuta, päeva peale arenevaist rünksajupilvedest on kohatisi sajuhooge, äike pole ka välistatud.

Neljapäeval suureneb kõrgemates õhukihtides madalrõhkkonna mõju, mis omakorda loob soodsamad tingimused tõusvates õhuvooludes pilvede arengule. Sajuhoogude tõenäosus tõuseb päeval ning mandril võib pärastlõuna olla laialdaste hoovihmadega, on äikeseoht. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, äikese ajal tugevamate puhangutega. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval 20 kuni 25 kraadi, jahedam on ikka meremõjuga rannikul ja ka sajuhoogude all.

Reedel ja laupäeval kulgeb üle Eesti kitsas kõrgrõhuvöönd. Ööks muutub taevas selgemaks ja suuremat sadu ei tule. Päeval tekkivaist pilvedest tuleb pärastlõunal siin-seal hoogvihma. Tuul on nõrk ja temperatuurifoon on südasuvisel kõrgusel ehk taaskord oodata üle 20 kraadi.