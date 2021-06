FOTO | Tallinnas särab päike, ent Lõuna-Eestis sadas vahepeal isegi rahet

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutas sotsiaalmeedias, et näiteks kaasnes äikesega rahet kella 13-14 vahel Räpina vallas.

Postituse all märgivad kaasmaalased, et rahet tuli muu hulgas ka Tartu vallas Tammistu külas ning Otepää vallas Nõuni külas.

Mis Tallinnasse puutub, siis täna on olnud päikesepaisteline ilm. Delfi piltnik käis õhtul Kakumäel ja Reidi tee ääres - rahvast on päris palju. Samas on vesi ja rannajoon üpris must.

Paistab, et suuremad sajuhood olid Eestis siiski päeval ära. Kella 19.20 seisuga nähtub ilmateenistuse kaardilt, et sademeid on hetkel vaid Võru kandis.

Ilmaprognoos ütleb, et öö vastu homset on selge ja üldiselt sajuta. Päeval tekib atmosfääri ebapüsivuse tõttu pilverünki, millest tuleb sisemaal hoog vihma, on äikese võimalus. Tuul on nõrk ja valdavalt põhjakaarest, äikese ajal on tugevamate tuuliilide oht. Õhutemperatuuri öine madalaim piir jääb 10°C lähedale, päevasoe kerkib 20 kuni 25 kraadini, meremõjuga rannikualadel on jahedam.

Kolmapäeval püsib nõrga kõrgrõhuvööndi all nõrga tuulega ilm. Ööks taevas selgineb ja ilm on sajuta, päeva peale arenevaist rünksajupilvedest sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur langeb öösel 10 kraadi ümbrusse, päeval tõuseb 21 kuni 26 kraadini, jahedam on ikka meremõjuga rannikul.

Nädala lõpus läheb jahedamaks

Neljapäeval püsib kõrgemates õhukihtides madalrõhkkonna mõju, mis omakorda soosib päevasel ajal pilvede arengut. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 14, päeval 22 kuni 27 kraadi, jahedam on ikka meremõjuga rannikul.

Reedel on kõrgrõhuvöönd mõjusam ja seda ka kõrgemal atmosfääris. Öö on selge ja sajuta, päeval päikest ja rünkpilvi, millest üksik sajuhoog tulla võib. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Öine miinimum jääb 10 kraadi lähedale, päevane maksimum tõuseb 25 kraadi ümbrusse.

Nädalaprognoosist selgub, et olud muutuvad pühapäeval. Päeval on nii päikest kui pilverünki, aga suuremat sadu ei tule. Kahe rõhkkonna vahelisel alal puhub tugev loodetuul ning ilm on eelnevatest märksa jahedam, õhutemperatuur piirdub 14 kuni 19 kraadiga.