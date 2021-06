Nädalavahetuse ilm on sajune, uuel nädalal päikeseline suveilm naaseb

Riigi ilmateenistus vahendab, et järgneval kahel päeval on üle Eesti sajupilvi ning hooti sajab tugevat vihma. Esineb ka äikest. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 15–21 kraadi ning Kesk- ja Ida-Eestis 20–25 kraadi.

Sünoptik Kaido Kiitsak lisab, et kahel järgneval ööl langevad termomeetrinäidud paiguti kümnest kraadist madalamale. "Ilm on väga tuuline, selle põhjuseks on end Põhja-Atlandilt Skandinaaviasse pressinud madalrõhkkond," kirjeldab Kiitsak.

Pühapäeva keskpäeval hakkab lääne poolt alates pilvkate hõrenema.

Esmaspäevast edasi lubab ilmateenistus selge või vähese pilvisusega sajuta ilma. Õhutemperatuur jääb 15–22 kraadi vahele.

Kiitsaku sõnul laieneb kuu keskpaigas kõrgrõhuala, mis peaks laiuma ka üle Baltimaade ja Lääne-Venemaa. "Kui nii läheb, siis selle mõjul muutub ilm kuivemaks ja õhumass soojemaks," ütles Kiitsak. Tema sõnul võib sooja ilma jätkuda pikaks ajaks ning ilm võib muutuda lausa kuumaks.

Kiitsak hoiatab, et kuum ja kuiv suurendavad looduses tuleohtu ning nende kahe koosmõjul võib süveneda põud. Ohtlikuks muudab olukorra sünoptiku kinnitusel see, et mitmel pool on juba praegu väga vähe sadanud või mitte üldse. "Äikesed on olnud väga lokaalsed ja koondunud peamiselt Eesti lääne-, lõuna ja idaosa kohale - kuid isegi seal pole kõik kohad vihma saanud," kommenteeris Kiitsak.

Kuu viimane dekaad on Kiitsaku sõnul lausa kuum. Seda juhul, kui kõrgrõhuala otsustab idapiiri taga kanda kinnitada. "Sellisel juhul tuleb üsna soe, kuid sademetevaene periood," ütles Kiitsak. Sünoptik toob välja, et need on praegused prognoosid ja ilmakaardid võib uppi lüüa Põhja-Atlandil pöördlevad madalrõhkkonnad. "Saame näha, kas nad suudavad end Läänemere regiooni presside või mitte," kirjeldas sünoptik Kiitsak.