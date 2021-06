Kamenik ütleb, et veel eile paistis prognoosidest, et ehk läheb 23. juuni paiku jahedamaks, ent tänahommikused andmed viitavad, et kuni 27. juunini on ühtlaselt soe. Päevasel ajal tähendab see üle Eesti 30 kraadi ja rohkematki.

Järgmisel nädalal on oodata ka äikesehooge, ent pigem on need nüüd nihkunud nädala teise poolde.

Kas taoline suur juunikuumus on erakordne? Mis saab ilmarindel edasi juulis-augustis?