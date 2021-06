Õhutemperatuur tõuseb täna üle 30 kraadi. Kairo Kiitsak: kõige kuumemad päevad on alles ees

Täna päeval jääme Lääne-Venemaal paikneva kõrgrõhuala ja Taani lähistelt põhja poole liikuva madalrõhuala piirimaile. Lõunavoolus lisandub meile soojemat õhku, selgitas Ilmateenistus.

Ilm tuleb selge, vähese pilvisusega ja kuiv. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 27 kuni 31, rannikul kohati 24 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad veelgi kuumemad ning mitmed rekordid on ohus, märkis Ilmateenistus.

Võimalus rekorditeks

Sünoptik Kairo Kiitsak on märkinud sotsiaalmeedias, et lähiajal on oodata nii mõnegi kuumarekordi purunemist - seda nimelt sisemaal asuvates kohaliks punktides.

"Absoluutne rekord on +35,6 ja juunikuu absoluutne maksimum on +34,0. On mudelid, mis näitavad isegi nii kõrgeid temperatuurinäite. Kas ka temperatuur reaalselt nii kõrgele tõuseb, seda näitab aeg," sõnas Kiitsak Delfile. "Kõige kuumemad päevad on alles ees."

Ühe huvitava faktina tõi ta välja Lõuna-Rootsis eile mõõdetud temperatuuri: +34,6 kraadi. "Nii kõrget temperatuurinäitu pole seal fikseeritud alates 1947 aastast," ütles sünoptik.

Järgmisel nädalal tuleb valmis olla ka äikesevihmadeks. Kairo Kiitsak

Kuumus laekub siiakanti nimelt lõunavoolusest, mis on toonud meieni troopilise soojuse. Kiitsak sõnas, et praeguste andmete kohaselt kestab enam kui 30-kraadine kuumus jaanideni välja, mil suureneb lääne suunast saabuvate madalrõhkkondade mõju.

"Need jäävad küll meist eemale, kuid nende serva mööda kandub meile niiskemat õhku, mille mõjul muutub atmosfäär ebapüsivaks - kuum ja ebapüsiv õhumass soodustavad äikeseid," teatas Kiitsak. "Seega järgmisel nädalal tuleb valmis olla ka äikesevihmadeks, kuid esialgu on need lokaalsed, nädala keskpaigas võivad muutuda juba laialdasemaks."

Sünoptik sõnas, et pärast jaane ilm külmaks ei kujune, kuid teatud langust temperatuurifoonis on siiski oodata.

"Laias laastus jäävad termomeetrinäidud pärast seda 20-28 kraadi piiresse. Seega juuni lõpp tõotab suviselt soe tulla," ütles Kiitsak puhkuseliste rõõmustuseks.

