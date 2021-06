Hoiatus! Riigi ilmateenistus: kuumalaine põhjustab inimeste tervisele ohtu, metsad on tuleohtlikud

Täna (20.06) on kuumalaine kolmas päev. Õhutemperatuur tõuseb paiguti kuni 33 kraadini. 2. taseme hoiatuse väljastamise kriteerium on järgmine: "Maksimaalne õhutemperatuur on vähemalt 30 kraadi kolme ja enama päeva jooksul või keskmine õhutemperatuur on vähemalt 25 kraadi kolme ja enama ööpäeva vältel".