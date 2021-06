ERISAADE | Kas täna või homme langeb Eesti ajaloo kuumarekord?

Sünoptik Ele Pedassaar märkis Delfi Erisaates, et küsimus on iseenesest lihtne, ent vastust on siiski keerukas anda.

"Rekord on lähedal," tõdes sünoptik saates. "Võib tõusta piirile ja natuke üle sellegi. Päevarekordeid on aga Tallinna kohta registreeritud küll ja neid lüüakse ka edaspidi."

Pedassaare nentis, et üks asi on prognoos, teine asi aga reaalne elu ise.

"Tingimused on selleks kõik loodud," tõdes Pedassaar – lageda taeva all kasvav kuumus on oma töö teinud. Küll aga lähenevad juba lõunast meieni pilved, millega ühes saabuvad vihmahood, raheterad ja äikesemürinad, mis võivad homme potentsiaalselt õhku oluliselt maha jahutada. "Kui meil oleks lausselge taevas, siis oleksid need tingimused sisealadel märksa soodsamad selleks, et rekord saaks löödud."