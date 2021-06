Ilmateenistus hoiatab: kohati on äikest koos väga tugeva tuule, rahe ja vihmavalinguga

Ilmateenistuse sünoptik Helve Meitern rääkis Delfile, et tugevateks äikesetormideks tuleb täna valmis olla Kirde-Eestis. Homme ehk jaanilaupäeval tuleb Meiterni sõnul äikeseks valmis panna üle terve Eesti, päeva esimeses pooles enam Lääne-Eestis, teises pooles Kesk- ja Ida-Eestis.

Jaanilõke tegemata ei jää, sest Meitern ütles, et hilisõhtuks ilm rahuneb.

Jaanipäeval, s.o neljapäeval, on rahulikum, kuid äikesevõimalus püsib Ida-Eestis. Reedel on taas oodata äikest, tugevamalt Kesk- ja Ida-Eestis.

Äikesest hoolimata on eesoleval ööl oodata troopilist ööd, mis tähendab, et temperatuur ei lange alla 20 kraadi. Ka jaaniööl on öösoojust veel Ida- ja Kesk-Eestis, Lääne-Eestis on juba jahedam, märkis Meitern.

Ilmateenistus teatas ühismeedias, et õhumass on muutunud ebapüsivaks ja see loob tingimused rünk- ja rünksajupilvede arenguks.

Õhumass sisaldab endas rohkelt potentsiaalset energiat. Äikese ajal on sajuhood tugevad ja on oht tugevateks tuulepuhanguteks ning raheks. Õhuvool on lõunast, mis tähendab, et pilved liiguvad lõunast põhja-kirde poole

Nii täna kui ka järgnevatel päevadel tuleb olla valmis äikeseks.