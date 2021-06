FOTOD | Õhtupoolik tõi üle Eesti äikese- ja rahehoogusid, mis lõhkunud ka katuseid

Ilmateenistuse sünoptik Kairo Kiitsak vahendas sotsiaalmeedias, kuidas Pärnus Toril on äikesepilvest suurel kiirusel vastu maapinda sööstnud tugev tuul ühes vihmaga lõhkunud majade katuseid.

Äikest, hoovihma ja rahet on Ilmateenistuse prognoosi järgi üle Eestimaa oodata ka tänasel jaanilaupäeval - eelkõige ennelõunal ja pärastlõunal.

Ilmateenistus ennustab tänaseks muutliku pilvisusega ilma. Ennelõunal sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma ning võib äikest olla. Pärastlõunal on intensiivseid sajuhooge ja äikest paljudes kohtades, suur on ka raheoht. Hilisõhtul sadu nõrgeneb ja harveneb. Õhutemperatuuri prognoositakse 27-32, Ida-Eestis kuni 35 kraadi, sajupilvede all ja rannikul kohati 20 kraadi ringis.