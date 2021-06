Sünoptik Kairo Kiitsak hoiatab: võimalik, et öösel jõuab Poola äikesefront Eestisse

"Suviselt soe ilm jätkub, kuid Eesti kohal on nõrk madalrõhuvöönd," märkis tuntud sünoptik Kairo Kiitsak sotsiaalmeedias. "Järgnevad päevad toovad nii hoovihma kui ka äikest mitmele poole."

Hetkel on äike Kirde-Poolas, kus temperatuur on 30 kraadi ringis ning äike võimutseb täiel määral. Sealt on see liikumas Kiitsaku sõnutsi põhja-kirde suunas, põhjustades teekonnal tugevaid sadusid ja tuulepuhanguid.

"Võimalik, et öötundidel jõuab mingi osa sellest ka Eesti lõunapiirile," sõnas Kiitsak Delfile. Ta märkis, et liikuva frondiga pole välistatud pilvede areng. "Kuna antud juhul on tegemist sooja frondi äikesega, siis nende arengut ja liikumist tuleb jooksvalt jälgida - sageli kipuvad sooja frondi äikesed päevasel ajal raugema, aga öösel uuesti intensiivistuma. Praegu on äike meist veel kaugel ning terve päev on alles ees. Selle aja jooksul võib väga palju muutuda ilmarindel."

Kiitsak sõnas, et kui vaadata sünoptilist olukorda, siis üle Baltimaade on kulgemas madalrõhuvöönd: õhumass on endiselt niiske, ebapüsiv ja võrdlemisi soe. Ta kinnitas, et vihma- ja äikesevõimalus on lähipäevil mitmel pool suur - seda nii öötundidel kui ka päevasel ajal.

"Kella 12 seisuga sealne äike veel raugemise märke ei näidanud," märkis sünoptik.

Kuna lähipäevil on oodata ööäikest, tasub juhtmed enne magamaminekut seintest välja tõmmata.