Ilmateenistus hoiatab: Lõuna- ja Kirde-Eestis müristab õhtul äike koos tugeva tuule ja sajuga

Ilmateenistuse sünoptik Maile Meius ütles Delfile radaripilte kommenteerides, et lõuna poolt on näha, kuidas täna õhtul tekib äikesepilvi, mis voolus Eesti peale tulevad. Juba varaõhtul võis näha üht äikesepilve tegutsemas Lääne-Virumaal, millega kaasnesid tuulepuhangud ja tugevam sadu.

„Õhtul ja öö hakul võib äikest olla ennekõike Lõuna- ja Kirde-Eestis, kuid öö jooksul peaksid need pilved siiski ära hajuma,” märkis Meius.

Tema sõnul ei ole võimalik ette ennustada, kui suurte tuulepuhangutega tuleb äikese ajal rinda pista. „Kui rääkida sellest pilvest, mis nüüd konkreetselt Lääne-Virumaal ilma tegi, siis sellega registreeriti Jõhvis tuulepuhanguid kuni 15 meetrit sekundis,” rääkis Meius.

Tema sõnul ei ole täna õhtul müristav äike siiski midagi erakordset: kindlasti ei saa seda võrrelda maruga, mis käis üle Eesti jaanilaupäeval.

„Taolist maru, nagu meil oli siin kolmapäeval selle troopilise õhumassiga, kindlasti ei tule,” ütles Meius. „Ta on pigem selline tavapärasem Eesti äike.”

Meiuse sõnul annab Ilmateenistus välja hoiatuse, kui ühes kolmandikus Eestist leiab aset mõni ohtlik nähtus. „Antud juhul see midagi erakordset ei ole, aga lihtsalt hoiatuseks ja teadmiseks, et võib olla tugevamaid puhanguid ja vihmahooge ning välistatud ei ole muidugi ka rahe,” selgitas ta.

Sünoptiku sõnul ei ole rahevõimalus siiski väga suur, kuigi Lõuna-Eestis osad mudelid on seda ikkagi sisse prognoosinud. „Õhtul need pilved veel jõuavad areneda ning rahet võib sekka tulla, aga see on pigem selline tavapärasem rahe, mitte 2-sentimeetrise läbimõõduga nagu möödunud kuumalaine ajal,” kinnitas Meius.

Tema sõnul on kõige suurem võimalus äikeseks täna õhtul kuni keskööni välja. „Öö jooksul hakkab ilm tasapisi rahunema. Mõned üksikud äikesehood võivad veel olla, aga lähima kuue tunni (kuni südaööni -toim) jooksul on see võimalus kõige suurem,” rääkis sünoptik.

Ilmateenistuse teatel püsib metsades endiselt ka väga suur tuleoht.