Sünoptik: lähinädalatel on nii mõnelgi pool Eestis probleemiks põud. Tuleoht on väga suur

Kiitsaku sõnul saab põud olema lähinädalatel probleemiks nii mõnelgi pool Eestis. "Hoovihmade võimalus lähiajal veel püsib, aga mingit suurt laussadu küll ette näha pole," märkis sünoptik. "Jätkuvalt on üle Eesti palju kohti, mis on juunis saanud vaid mõne millimeetri vihma."

Täna on mitmel pool oodata hoovihma, kuid sajuhulgad on tagasihoidlikud. Puhub nõrk läänekaare tuul, kuid äikesega kaasnevad tugevad puhangud ja ka rahe. Õhutemperatuur on öösel 15..20, päeval 21..26 kraadi, rannikul kohati veidi madalam.