Ettevaatust: Kagu-Eestis on oodata õhtutundidel äikest, mujal Eestis aga hoovihma

Hoovihma võimalus on homme ka Pärnus ja Ida-Eestis. Lääne-Eestis on šanss jääda vihma alla 25%, Ida-Eestis aga 25-50%. Puhumas on valdavalt mõõdukas lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur öösel 11 kuni 15, rannikul kuni 17. Päeval ulatuvad pügalad aga 20 kuni 26 kraadini.

Sajuvõimalus näib hetkeseisuga madal. Puhumas on küll nõrk muutliku suunaga tuul, mis võib öötundidel olla põhjarannikul veidi tugevam. Õhutemperatuur jääb öösel 11 kuni 15, rannikul kuni 17 kraadi piiresse. Päeval on oodata temperatuuri jäämist vahemikku 20 kuni 26 kraadi.

Läänesuunast jõuab meieni kõrgrõhuala serv. Niiskust on meil õhus veel siiski palju, mistõttu arenevad mõnel pool hoovihmapilved - seda nii kesknädalal kui ka neljapäeval. Õhumass Eesti kohal on aga soe. Öö on sajuta, päeval sajab kohati hoovihma. Tuul võtab päeval duuna põhjakaarde, kuid ei ole kuigi tugev. Õhutemperatuur öösel 10 kuni 15, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on oodata 22 kuni 27, saarte läänerannikul 20 kraadi sooja.