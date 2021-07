Lõõmava päikese kiuste: miks Eesti looderannikul merevesi külm on?

"Kas olete mõelnud, miks Loode-Eesti ranniku läheduses on vesi kohati väga külm (7 kuni 11 kraadi), olgugi et õhutemperatuur küündib üle 24 kraadi," küsib Kiitsak riigi ilmateenistuse Facebooki lehel.

"Selle põhjuseks on süvaveekerge, teise nimega uhkvool, mis tähendab rannikulähedase mere süvakihtidest pärineva külma vee tõusu pinnakihtidesse," ütleb ta.

"Püsiva ida- ja kirdetuule tõttu on Soome lahe lõunakalda pindmine soojem veekiht kandunud hoopis avamerele. Seda on näha ka 3. juuli lõunaselt satelliidifotolt. Süvaveekerge on igasuvine nähtus."