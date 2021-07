FOTOD | Külm suveelamus: Stroomi rannas ja Kakumäel on merevesi kõigest 7-8 kraadi soe

Paljudes supluskohtades vetelpäästeteenust pakkuva G4Si andmetel oli näiteks Kakumäe rannas kell 18 veetemperatuur 7 kraadi, Stroomi rannas aga 8. Pirita rannas on veesoojus 14 kraadi.

Neis kolmes paigas lehvib punane lipp põhjusel, et vee temperatuur alla 16 kraadi. Vesi on külm ja seal viibimine on ohtlik. Tallinnas lehvib roheline lipp Pikakari rannas, kus veetemperatuur 19 kraadi.