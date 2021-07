Suvitajate meelehärmiks: külm merevesi tervitab paljudes supluskohtades. Probleem kimbutab terve suve?

Praegusel juhul on jahedama veega tsoon nihkunud ida poole ehk Soome lahe sissepoole. "Põhjuseks on maa poolt puhuv tuul, mis puhub sooja pinnavee avamerele ja süvaveekerke tulemusena tõuseb pindmistesse veekihtidesse külm ja toitaineterikas vesi."

Kaua süvaveekerge praeguste prognooside kohaselt meie põhjarannikul tooni annab? "See sõltub tugevasti tuule suunast ja täpselt on keeruline öelda, millal läheb vesi soojemaks ning millal jahedamaks – veetemperatuur võib ööpäeva jooksul väga palju muutuda," märgib Kiitsak. "Kui vaadata lähiaja tuulevälja, siis pigem jätkab süvaveekerge mõju avaldamist meie põhjaranniku suplusrandadele. See nähtus mõjutab meid sel suvel kindlasti veel edaspidigi."

Mis aga üldistesse ilmaoludesse puutub, siis alanud nädal tuleb kuumapoolne ja mitmel pool on oodata ka hoovihma ning äikest. Ilmateenistuse nädalaprognoosist nähtub, et kuumem aeg on veel ees. Tuleval nädalavahetusel kerkib temperatuur päeval kuni 32 kraadini. Järgmisel esmaspäeval aga on oodati isegi 28–33 kraadi sooja.