Ilmateenistus hoiatab: täna müristab äike koos tugeva tuule ja sajuga, ilm on väga soe

Ilmateenistus väljastas hommikupoolikul tervele Eestile hoiatuse, mille kohaselt sajab ennelõunal äikesevihma Eesti lääneosas, pärastlõunal ka ida pool. Sajuhood on mitmel pool tugevad. Äikesega kaasnevad tugevad tuulepuhangud, võimalik on rahe.

Juba varasemast kehtib hoiatus, mille kohaselt püsib Eesti kohal kuni pühapäevani väga soe õhumass. Ööpäeva keskmine õhutemperatuur on enamikes paikades üle 20 kraadi ja päevane maksimum ulatub mitmel pool 32-33 kraadini.

Metsade tuleohtlikkus on Kesk- ja Ida-Eestis kohati suur või äärmiselt suur.

Homme saab kõrgrõhuala pisut mõjusamaks. Öö hakul sajab veel saartel ja mandri läänerannikul hoovihma ja võib äikest olla. Päeval on nii päikest kui pilvelaamu, aga tõenäoliselt neil rünksajupilvedeks areneda pole võimalust. Tuul puhub idakaarest, päeval kagust ning siis võib olla puhanguid kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on öösel 18..23, päeval 27..33 , meremõjuga rannikul kuni 25 kraadi.

Pühapäeval jääme Venemaalt ulatuva kõrgrõhuala ning Läänemerele nihkuva madalrõhuvööndi serva. Öö on enamasti sajuta, hommikul suureneb Lääne-Eestis hoovihma võimalus. Päeval on sajuhoogude ja äikese tõenäosus suurem mandril. Sooja on öösel 18..23, päeval 23..28, Ida-Eestis kuni 31 kraadi. Tuul pöördub läänekaarde ja toob pärastlõunaks värskendust.