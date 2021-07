Eestimaa vallutab täna-homme Sahara kõrbe tolm. Kairo Kiitsak: taevas võib muutuda hägusaks ja valkjaks

Sünoptik Kairo Kiitsak ütleb Delfile, et antud tolm on minevikuski korduvalt oma pikal teekonnal Baltimaadesse ära eksinud. "Kõrbe tolm jõuab meieni sellisel juhul, kui tuhandete kilomeetrite pikkune jugavool kulgeb lõunast põhja suunas. Kuigi viimasel ajal tundub, et seda juhtub nii tihti, siis ma ütleks, et varasemalt ei pööratud sellele lihtsalt meedias nii palju tähelepanu."

Praeguste prognooside kohaselt jõuab tolm Lääne- ja Edela-Eestisse hiljemalt täna õhtuks ning levib homse päeva jooksul üle kogu maa. Kui kauaks see meile jääb? "Mudelite ennustused näitavad, et aerosooliosakeste kontsentratsioonid on kõrged kuni laupäevani. Pühapäeval hakkavad need vähenema ja tolm taandub aegamisi lõuna-kagu suunas. Uueks nädalaks jõuab meile juba loodevoolus värskendavat õhku, mis lööb nii-öelda taeva puhtamaks – temperatuurifoonis on oodata ka langust," ütleb Kiitsak.