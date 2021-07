Soome meteoroloog suve lõpu prognoosist: "See on päris hull!"

Ilmateenistuse Foreca meteoroloog Markus Mäntykannas ütles, et kuigi palavus annab järgmise nädala alguses korraks järele, näib kuumus naasvat nädala lõpus.

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse (ECMWF) värskeima kuuprognoosi kohaselt on uus kuumalaine juba silmapiiril.

"Uus kuuprognoos näitab aga märke, et kuumus naaseb Soome pärast lühikest jahutust. Juuli teisest poolest kuni augustini näitab temperatuuriennustus Soome kohal ainult punast, st tavapärasest soojemat ilma."

"See on päris hull," märkis Mäntykannas suve lõppu prognoositava kuuma kohta. "Ma ei mäleta, et oleksin varem näinud nii tugevat ja pikaajalist soojalainet, mis algas juba juunis ja jätkub prognooside kohaselt suve lõpuni. Tüüpiline Soome suveilm jääb sel aastal tulemata."