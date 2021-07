Sünoptik: Sahara kõrbe tolm riivas Eesti lõunaosa

„Tuul nüüd pisut pöördus ja pigem sai seda tolmu Eesti lõunaosa, kuid sealt läks see juba Venemaa poole ära,” rääkis valvesünoptik.

Täna ei ole selle Eestisse jõudmist enam põhjust oodata. „Uus jahedam õhumass tuleb loodest ja see tolm läheb oma teed minema,” märkis ta.

Sünoptik Kairo Kiitsak rääkis neljapäeval Delfile, et tolm mõjutab atmosfääri läbipaistvust. "Taevas võib muutuda selliseks valkjaks, hägusaks. Lisaks on praegune õhumass võrdlemisi niiske ja ka niiskus mängib seejuures rolli. Nii veeaur kui ka aerosool nõrgendavad päikesekiirgust," selgitas ta. "Õhutemperatuurifoonis võib ka väiksemaid kõikumisi ette tulla."

Valvesünoptik lisas täna, et 30-kraadine kuumus saab uue nädala alguses ajutiselt läbi, aga mingit suurt jahedust siiski ei tule - üksnes pisut leevendust.

Homme, kui ilm veel kuum püsib, on sünoptiku sõnul oodata aga rohkem äikest. „Äikeseoht on suurem homme ja seda pigem Kesk- ja Ida-Eestis, kuigi sobivad tingimused nähtuse tekkeks on kõikjal üle Eesti,” lausus ta. „Äikese ajal võib õhutemperatuur langeda ja oodata võib ka suuremat tuult ja sadu.”