Maitsta saab eestimaist suve: järgnev nädal toob jahutust ja natuke vihma

Juba täna, pühapäeval, lähenes Soomest madalrõhulohk, mis lõi tingimused rünksajupilvede soodsamaks arenguks. Seetõttu võis täheldada siinsel sisemaal hoovihmasadu ja äikest. Tugev tuul on teinud juba võrdlemisi palju kahju - ekstreemseimaks näiteks on näiteks Anija külas paiknev kortermaja, mis jäi marutuule tõttu ilma oma katusest.

Kuigi sajuhood on tihenemas, ei ole Ilmateenistuse sõnutsi siiski kuivusele laialdast leevendust oodata. Päevane temperatuur jääb täna 23 kuni 29 kraadi vahele, rannikul on aga mõistagi natuke jahedam.

Kuigi homse öö hakul eemaldub madalrõhulohk, võib veel kohati hoogvihma tulla. Peale südaööd on oodata taevas selginemist. Loodetuul ulatub öötundidel puhanguti 14 meetrini sekundis, tõmmates hommikuks veidi tagasi. Õhumass vahetub värskema vastu ning päeval domineerib Eesti kohal kõrgrõhkkonna mõju, mistõttu on vaid üksikute vihmahoogude võimalus. Õhutemperatuur on 19 kuni 24 kraadi.