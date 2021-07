Täna tuleb Eestis veel kuni 32-kraadine leitsak. Sünoptik: kolmapäevast ootab ees sajusem periood

"Sooja on päevasel ajal mõõdukalt (20-26 kraadi, sajupilvede all on jahedam). Madalrõhkkondade haardesse jääme suure tõenäosusega ka augusti esimesel dekaadil," märkis Kiitsak. "Äikeste arengut on oodata nii öisel kui ka päevasel ajal - seda nii sisemaa kui ka mere kohal."