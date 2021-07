Ettevaatust, tuul paisub tormiks! Tuleb olla valmis elektrikatkestusteks, praamiliiklus võib olla häiritud

Läänemere maades on kanda kinnitamas mitmest keskmest koosnev madalrõhuala, ka meie jääme selle mõjusfääri. Õhurõhk juba langeb ja tuul järk-järgult tugevneb, teatas ilmateenistus ühismeedias.

Reede (30.07) päeval läheneb Lõuna-Skandinaaviast uus madalrõhuala ja selle eel areneb meil jõudsalt rünksajupilvi ja sajuhooge on laialdaselt, kohati on äikest. Sajuhood on mõõdukad või tugevad. Pole välistatud ka rahe. Õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib sealt ida suunas.