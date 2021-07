Kisub tormiks! Õhtul puhub Liivi lahe ümbruses tuul kuni 25 m/s, paljudes kohtades püsib äikeseoht

Täna õhtuks jõuab Lääne-Eestisse tihe laussadu. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikeseoht. Õhtupoolikul võib Liivi lahe ümbruses tuul tõusta kuni 25 m/s. Valdavalt puhub edelatuul 7-12, puhanguti 20, rannikul kuni 15, puhanguti 23 m/s. Hilisõhtul loode poolt alates tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18...23°C, kirjutab meteoroloog Jüri Kamenik.

Homme sadu kaugeneb ja pärast keskööd annab tormine tuul järele. Päeval lisandub edelavoolus pisut soojemat, kuid niiskemat õhku ja vihmapilvede vöönd kandub lõuna poolt põhja-kirde suunas. Vaid Põhja-Eestis on sajuvõimalus väiksem, suurenedes vastu õhtut.

Pühapäeval on õhurõhuväli Läänemere kohal pingeline, edela- ja läänetuul tugevneb päeva jooksul. Sajuhooge on enam põhjamaakondades, need võivad olla tugevad ja ühes äikesega. Õhutemperatuuri miinimum langeb öösel kuni 10 °C-ni, rannikul on soojem, päeval tõuseb 18...22, Lõuna-Eestis kuni 24 °C-ni.

Uue nädala ilm on ettearvamatu

Uue nädala ilm on üsna ettearvamatu. Näib, et Läänemere õhuruumi hakkab Paistab, et Läänemere õhuruumi hakkab järjestikku saabuma lõunatsüklonid, mis võivad tuua raju- ja tormisutsakaid ja -pauke. Küll aga on need õhukeerised väikesed ning liiguvad ja arenevad kiiresti, mistõttu võib väike muutus trajektooris tähendada suurt muutust ilmas.

Kui õhukeerised liiguvad otse üle Eesti, on oodata tormist paduvihma. Kui aga idapiiri tagant, võib oodata kõledat tormist ilma. Ohtram sadu jääks sel juhul Peipsi ümbrusesse, see-eest oleks saartel päikseline ilm. Kui õhukeerised tulevad lääne poolt, tekib korraks lämbe äikeseline ilm, mis asendub järgmiseks päevaks tormise ja jaheda ilmaga.

Kamenik nendib, et iga päev võib tuua olulisi muutusi ilmas. Temperatuurifoon jääb tõenäoliselt öösiti 10 ja päeviti 20 °C ümbrusse. Sajuse öö puhul on õhk soojem nagu ka meremõjuga rannikutel. Juhul kui sattuda lõunatsüklonite sooja sektorisse, ei tule enam tavatut kuumust, küll aga lämbust.

Kuid on ka variant, et pärast üht kuni kaht lõunatsüklonit ja tormi pauku tugevneb Loode-Venemaal kõrgrõhkkond, mis toob stabiilse kuivema ilma. Sel juhul on ööd esialgu jahedad, päevad aga mõõdukad, kuid kõrgrõhkkonna püsimisel läheb päev-päevalt soojemaks.