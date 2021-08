Hoidke alt: müriseva äikese taustal sajab taevast alla nii vihma kui ka rahet

Sünoptik Kairo Kiitsak märkis sotsiaalmeedias, et tänane ilm tuleb selgimistega: mitmel pool sajab hoovihma, kohati on ka äikest. Pärastlõunal aga lõuna poolt alates pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb.

Puhumas on valdavalt edelatuul 7-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Liivi lahe ümbruses on ennelõunal oodata tugevamat tuult, mis puhub 10-15, puhanguti aga lausa kuni 20 meetrit sekundis. Õhtuks pidavat tuul nõrgenema. Õhutemperatuur on 18 kuni 21, Lõuna-Eestis aga kuni 23 kraadi.

Hommikutundidel näitas äikesekaart, et Eesti alal on äikest näha ainult saarte läheduses. Keskpäeva kanti on aga välgunooltemürin jõudnud Põhja-Eestisse.

Järgmise nädala ilmaprognoos tõotab sajust algust, ent mida aeg edasi, seda kenamat ilma ka lubab.

Esmaspäev

Madalrõhkkond koondub homme enam Skandinaavia ja Soome kohale, aga selle serva mööda liigub ka üle Eesti veel sajuhooge. Eesti idaosa võib aga kattuda Peipsi tagant mööduva madalrõhkkonna tihedamate sajupilvedega. Õhutemperatuur langeb öösel 10°C-le lähemale, päeval tõuseb 16 kuni 21 kraadini.

Teisipäev

Madalrõhkkonnad kaugenevad ja sajuhoogude võimalus väheneb. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb öösel 10 kraadi ümbrusse, päeval tõuseb 20 kraadi lähedale.

Kolmapäev

Tõusva õhurõhu foonil tuleb ilm suurema sajuta, üksik vihmahoog siiski välistatud pole. Tuul rahuneb ja on valdavalt läänekaarest. Öine miinimum langeb paar kraadi alla 10 kraadi piiri, päeval tõuseb 20 kraadi lähedale.

Neljapäev

Kõrgrõhuala laieneb Eesti poole, aga kõrgemates õhukihtides lisandub madalrõhkkonna serva mööda niiskust, mis päeval üksiku sajuhoona alla võib tulla, tõenäosus on siiski vaid 25-40% piires. Õhutemperatuur langeb öösel alla 10 kraadi, rannikul on ikka mahedam, päeval tõuseb 18 kuni 22 kraadini.

Reede

Eestit asub katma kõrgrõhuala serv. Niiskust on vähem ja pilvi hõredamalt ning kohatiste sajuhoogude võimalus on 25% ümber. Tuul on võrdlemisi nõrk ja lõunakaarest. Öö on selge ja jahe, õhutemperatuur langeb sisemaal kuni 5 kuni 6 kraadini, päeval tõuseb 22 kuni 23 kraadini.