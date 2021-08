Ilm läheb täna jahedamaks ja tuulisemaks, mitmel pool sajab

Madalrõhkkonna lääneserva mööda kandub meile ka niiskust ja jahedust. Kord siin, kord seal on vihmahooge, pärastlõunal pilved ja sajuhood hõrenevad. Õhutemperatuurifoon langeb, on öösel 10..15, rannikul kuni 18, päeval 16..20 kraadi.

Ilm paraneb kolmapäeval, kui tõusva õhurõhu foonil tuleb suurema sajuta. Üürike vihmahoog päeval arenevaist pilvedest on siiski võimalik. Tuul rahuneb ja on valdavalt läänekaarest. Öine miinimum langeb paar-kolm kraadi alla 10 kraadi piiri, päeval tõuseb 20 kraadi lähedale.

"Ametlik prognoos on veel koostamisel, aga august tõotab üldjoontes soe tulla," teatas ta ühismeedias. "Madal- ja kõrgrõhkkonnad käivad vaheldumisi ning pakuvad igale maitsele midagi - kellele tuult ja vihma, kellele päikest ja äikest."

Kiitsak tunnistas, et erinevalt juulist on august tulemas siiski ilmade poolest vaheldusrikkam. Mida aga tähendab üldjoontes soe? "Augusti mõistes on soe 20-25 kraadi, aga tõenäoliselt tuleb ka kuumemaid päevi," lisas ta.