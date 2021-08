Ilm tuleb täna valdavalt kuiv ja tuulevaikne

Ilmateenistuse teatel on ilm hommikul kõrgrõhuharja mõjul selge ja minimaalne õhutemperatuur langeb sisemaal 5 kraadi ümbrusse, rannikul jääb 15 kraadi lähedale. Päeval areneb pilverünki, aga suuremat sadu neist ei tule, üksik üürike rabin siiski välistatud pole (saju tõenäosus alla 25%). Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, õhtu poole enam kirdest. Õhutemperatuur tõuseb kuni 22 kraadini.

Laupäeval liigub madalrõhkkond edasi Läänemere lõunavete kohale ja selle survel paisub ida- ja kirdetuul meil väga tugevaks, puhanguid on 15, Soome lahel ja põhjarannikul kuni 20 m/s. Pilvemass kandub Eesti kohale ning Lõuna-Eestist alates hakkab vihma sadama, sadu levib edasi põhja poole ja laieneb päevaks üle maa (saju tõenäosus 75-90%). Öine õhutemperatuur jääb 10 kraadist kõrgemale, rannikul üle 15 kraadi, päeval on sajupilvede all 16..20 kraadi, õhtu poole võib Lõuna-Eestis paar kraadi kõrgemale tõusta.