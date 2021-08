Sügis algas varakult, viimastest päikselistest suvepäevadest jääme tõenäoliselt ilma

Homme on ilm endiselt vihmane, sest pärast keskööd jõuab saartele uus madalrõhulohk ühes vihmahoogudega. Sajust on tõenäoliselt säästetud vaid Ida-Eesti. Mitmel pool lubatakse ka äikest. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 16, päeval 15 kuni 20 kraadi.