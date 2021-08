Suvekuu viimane nädal päikese ega palavusega ei kosuta

Esmaspäeval laieneb Skandinaaviast Baltimaadele kõrgrõhuhari, kuid Loode-Venemaalt ulatub Eestisse madalrõhuala serv ja kahe rõhkkonna piiril sabistab aeg-ajalt mõnel pool vihma. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 11, rannikul kuni 14 kraadi, päeval 14 kuni 17 kraadi.

Teisipäeval saavutab ülekaalu kõrgrõhuala idaserv. Öösel sajab veel kohati hoovihma, on udu, päeval on sajuvõimalus väike. Puhub mõõdukas loode- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on öösel 4 kuni 10, rannikul kohati 13 kraadi, päeval 13 kuni 16 kraadi.