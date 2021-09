GRAAFIK | Üle 20 kraadi sooja, kas tõesti mõnus vananaistesuvi? Sünoptik Kairo Kiitsak tõmbab hoogu maha

Ilmateenistuse värskes nädalaprognoosis seisab, et reede päeval on oodata kuni 20 kraadi sooja. Laupäeval võib temperatuur kerkida isegi 23 kraadini. Sama kordub pühapäeval.

Kas tulebki nn vananaistesuvi ja vihmavarju võib mõneks ajaks koju jätta? Kas on lootust, et soojem ilm püsib kauem kui paar päeva?

"Ma ütleks, et see on lihtsalt suve jätk, hoolimata sellest jahedamast perioodist. Aga nüüdseks on meil õhuvool suunda muutnud, pöördunud rohkem edelasse ning õhutemperatuur on tõusuteel," rääkis Kiitsak Delfile. "Eesolev nädal toob mitmele poole 20 kraadi ümbrusse küündivaid temperatuurinäite ja öökülmaoht mõneks ajaks kaob, kuid sellist klassikalist päikesepaistelist ja tuulevaikset ilma oodata ei ole."

Põhjuseks tema sõnutsi see, et Eesti jääb täpselt kahe rõhuala piirimaile - lõuna pool laiub kõrgrõhuala ja põhja poolt avaldab mõju madalrõhuala. "Niisugune piiripealne olukord tähendab tuulisust, muutlikku pilvisust ning hoovihmapilvede arenguks on tingimused soodsad. Tänase seisuga näitavad ilmamudelid, et mõõdukat suvesoojust jagub vähemalt nädalaks ajaks."

Kiitsak koostas ka mudelanimatsiooni temperatuuri kohta.

Mis puudutab lähipäevi, siis ilmateenistuse prognoosi kohaselt on homme päeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 14 kuni 18 kraad. Vahelduva pilvisusega ilm on ka kesknädalal, mitmel poole sajab hoovihma. Temperatuur on päevasel ajal 16 kuni 19 kraadi.